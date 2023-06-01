Трясогузка прилетела!
Ежегодно 1 июня, в Международный день защиты детей, этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» приглашает ханты-мансийцев и гостей города на традиционный праздник кондинских манси «Ворщик хотал» – «Праздник Трясогузки». В старину обские угры чествовали эту птицу как Вестницу лета и наступления белых ночей.
«Видели ли вы эту юркую птичку в городских пространствах? – задают гостям вопрос сотрудники музея. – Наверняка уже встречали у дома, в парке и это добрый знак. Птичка-невеличка – Трясогузка – «ворщик» по-мансийски, и «вурщик» по-хантыйски – приносит людям счастье по поверьям обских угров. Возвращение Трясогузки – верный признак наступления летнего тепла и времени Большого Света в северных краях».
Трясогузка – перелётная птица, и как только она прилетает на север, люди замечают, что на реках начинается ледоход. Поэтому среди хантов и манси появилось поверье, что прилетев с тёплых краёв, трясогузка своим хвостом ломает лёд на реках. Такой сюжет в театрализованной интерпретации из народной легенды сегодня представили артисты театра обско-угорских народов «Солнце». Ну и растопить лёд помогали все, кто пришёл в первый день лета на праздник.
Народное гуляние продолжилось подвижными играми северных народов: «сюлэң юнт», игры с бабками, верёвочная головоломка. Самые подвижные ребятки поучаствовали в этно-стартах, любителям спокойствия предложили тихие игры, загадки, ребусы. Ожидая своей очереди, не было равнодушных к стрельбе из лука. Мастерицы «Торум Маа» провели мастер-класс «Птицы прилетели!», создавая из нитей и картона «Пёрышко» и «Яркую птичку», или плели фриволите – птичку «Жозефину».
Среди игровых площадок также была организована выставка творческих работ Любовь Фёдоровны Башлыковой. Она представитель кондинских манси, пишет стихи и изготавливает из подручных материалов различные поделки. Любовь Фёдоровна много лет проработала педагогом дополнительного образования, занимается краеведением.
Конечно же, ни один праздник у сотрудников музея не заканчивался без угощения. Дети с удовольствием пробовали вкусный хлеб, испеченный в глиняной печи, и пили ароматный чай из трав.
Трясогузка прилетела, лёд растаял, время белых ночей пришло,
ЛЕТО наступило!
Тамара Мерова