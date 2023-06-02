Дети Ханты-Мансийска окунутся в сказание о Югорском богатыре
Лето в Ханты-Мансийске начинается с открытия детских лагерей, смен с дневным пребыванием, где учащиеся школ города могут отдохнуть, весело провести время, пополнить багаж знаний, а также найти новых друзей. В детском этнокультурно-образовательном центре «Ручеёк» также ежегодно в летний период проводятся этносмены, где дети знакомятся с культурой коренных малочисленных народов Севера.
Сегодня, 2 июня, для маленьких жителей города Ханты-Мансийска открылась этносмена по дополнительной общеобразовательной программе «Сказание о Югорском богатыре». Детей приветствовала начальник детского лагеря, методист детского этнокультурно-образовательного центра «Ручеёк» Олеся Исаченко, а также педагоги-организаторы, которые будут работать с детьми на протяжении 18 дней. Лагерь будет посещать 30 детей.
Образовательная программа направлена на изучение родного югорского края. Олеся Николаевна отметила:
– Программа авторская, реализуем её впервые. Ранее практиковали в краткой форме во время весенних каникул в общеобразовательных учреждениях города. Сейчас дополнили и решили в период работы летней кампании в эту смену её реализовать. Программа направлена на патриотическое воспитание. Каждый тематический день у нас имеет своё название. Будут работать творческие мастерские. В.С. Меров познакомит участников смены с национальными музыкальными инструментами.
В первый день этносмены дети познакомились с этнокультурно-образовательным центром, с передвижной выставкой «Культура народов в чемодане». Студентки-практикантки из Санкт-Петербурга рассказали о «Празднике трясогузки». Участникам лагеря предстоит насыщенная и интересная программа, каждый для себя почерпнет много нового и интересного о жизни в нашем югорском крае.
Надежда Рагимова