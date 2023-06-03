Глава Сургутского района вручил ключи от новых квартир жителям Угута
Четыре семьи из Угута отметили новоселье. Они получили ключи от новых квартир в рамках программы переселения из аварийного жилья. В торжественном заселении принял участие глава Сургутского района Андрей Трубецкой, который посетил поселение с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии муниципалитета.
- Искренне поздравляю новоселов с этим радостным событием. Спасибо вам за ваше терпение, ну и комфортного вам проживания в новом капитальном жилье. Сейчас с застройщиком обсудили, что неплохо бы было на следующий год еще один такой дом построить, - рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
В новом 4-этажном доме на ул. Молодежной выкупили почти все квартиры - 39 из 40. Из них 37 квартир предназначены для расселения жителей аварийного жилого фонда и по спискам очередности, а также 2 квартиры для предоставления служебного жилья.
- Сегодня знаковый день для Сургутского района. Потому что этот дом закрывает весь объем аварийного жилфонда, который расположен на территории Угута. В этот дом заселятся жители последних 9 аварийных домов, которые мы признали на этой территории аварийными. Следует отметить, что многие граждане, которые проживали в этих домах, получат долгожданное жилое помещение раньше на 3-4 года. Это приятная для них новость, - отметила Юлия Янкова, директор департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района.
Строительство дома начали в июне прошлого года. На расселение в Угуте было вложено 176,30 млн рублей. Из них 148,48 млн поступили из окружного бюджета, 27,82 млн - из бюджета района.
- Приехала в конце 82 года сюда. 39 лет прожила в старой деревянной квартире. Все хорошо, уже лучше будет, в этой квартире. Условия лучше будут, чем там. Спасибо за квартиру новую, дождалась, - поделилась радостью жительница Угута Капустина Светлана.
Всего в этом году новое жилье получат 43 жителя Угута, которые живут в девяти аварийных домах на улицах Сибирской, Геологов, Еловой, Лесной, Советской, Молодежной и Центральной.
Источник: Новости Югры