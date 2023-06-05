В Санкт-Петербурге начал работу Первый Форум женщин Севера
В нём принимает участие делегация из Югры во главе с президентом общественной организации "Спасение Югры" Людмилой Алфёровой.
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что вопросы развития Севера, Сибири и Дальнего Востока находятся в приоритете государственной политики России. Она выразила уверенность, что расширение возможностей женщин в экономике, государственном управлении, социальной сфере позволит добиться комплексного устойчивого развития всех северных территорий России при сохранении их уникального культурного и языкового наследия.
Сенатор Григорий Ледков во время пленарного заседания Первого Форума женщин Севера предложил в федеральном законе установить статус кочевника, а также призвал отменить для коренных малочисленных народов Севера требование подавать заявку на добычу рыбы, поскольку для северян рыба - это основной источник питания.
Раиса Решетникова, заведующая отделом научно-исследовательской и методической деятельности этнографического музея "Торум Маа", за большой вклад в сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока отмечена Благодарностью Совета Федерации РФ.
Людмила Гурьева