Наставничество – важнейший аспект в выборе профессии
Иногда о будущей профессии человек мечтает с самого детства. И не просто думает, но настойчиво идет к своей цели. Боченкова Ульяна, ученица медицинского класса, наблюдает за проведением кесарева сечения. Вместе с одноклассниками девушка познакомилась с работой родильного отделения Югорской городской больницы. Она уже точно решила стать акушером-гинекологом в будущем. Отделение новорожденных и родильное отделение выстраивают свою работу не только на соблюдении норм и правил, но и уделяют много внимания заботе о пациентах. Благожелательное отношение к роженицам и малышам, возможность наблюдать за детками в режиме онлайн с помощью видеосвязи, помощь в налаживании грудного вскармливания.
Институт наставничества для молодых специалистов и тех, кто только начинает первые шаги в выборе профессии - важнейшая работа!
Важно помнить, что поддержка взрослых очень важна в формировании мировоззрения и жизненных ценностей ребенка.
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