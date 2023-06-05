В Сургутском районе рассказали, как улучшилась в этом году жизнь коренных народов
Начиная с этого года, коренные жители народов Севера в Сургутском районе получили частичное освобождение от уплаты транспортного налога, который взял на себя Сургутнефтегаз. Также с 1 апреля размер компенсации увеличился в 2,5 раза и сейчас составляет 11 тысяч рублей на каждого члена семьи, сообщает «Вестник».
Напомним, губернатора Югры Натальи Комаровой распорядилась, чтобы нефтяники работают на землях недропользования, только заключив соглашения с главами семей ханты, манси и ненцев. Больше всего таких документов подписала компания Сургутнефтегаз.
В соответствии с новым соглашением, компания будет покрывать большую часть налоговых платежей за моторные лодки, снегоходы и электростанции, предоставляемые коренному населению. Ранее эти налоговые выплаты были заботами населения, но теперь компания берет на себя 90% этих расходов, включая налог на снегоход, который ранее составлял 5000 рублей.
«За многие годы одной из главных проблем при взаимодействии нефтяных компаний и коренных малочисленных народов Севера оставался вопрос налогового вычета за материально-технические средства, компенсационные выплаты и так далее, - рассказывает начальник отдела взаимодействия с национальными объединениями и религиозными конфессиями администрации Сургутского района Олег Стипанюк. - При получении того же «Бурана» людям приходилось платить налог в зависимости от его стоимости, и понятно, что не всем это по карману. При этом компенсационные выплаты тоже были намного меньше. Сейчас, благодаря изменениям, жизнь коренных жителей улучшится. Хорошо, что этот вопрос решен. Когда власть и компании-недропользователи работают сообща на благо людей, получаются решения, достойные уважения».
Источник: РИЦ "Югра"