Юные хантымансийцы побывали в гостях в Окружном Доме народного творчества
Вчера воспитанники лагеря дневного пребывания детей «Ровесник» школы №1 им. Ю.Г. Созонова стали участниками практикума-погружения в культуру обских угров «Живущие по солнцу» Окружного Дома народного творчества.
С неподдельным восторгом ребята рассматривали традиционные музыкальные инструменты и слушали популярные хантыйские и мансийские наигрыши в исполнении Алексея Рещикова, руководителя Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов.
Как объединить современные мелодии и аутентичные произведения обских угров юные и любознательные гости узнали от самобытного югорского музыканта Федора Ларюшкина. Под звучание традиционных и современных музыкальных инструментов он исполнил произведение первой хантыйской поэтессы Марии Кузьминичны Волдиной – «Песня младшего сына ушедших людей».
Знакомство с креативными индустриями продолжилось путешествием в мир мультипликации. Ученики студии «Анимация и 3D графика» и преподаватель Илья Самотесов раскрыли некоторые секреты работы в технике стоп-моушен и показали один из мультипликационных фильмов «Почему совы на мышей охотятся?», созданной на основе хантыйской сказки.
Нескончаемый поток вопросов, горящие глаза и аплодисменты – встреча вызвала у детей искренний интерес. Возможно, уже в новом учебном году сегодняшние гости станут частью творческих коллективов или студийцами Школы креативных индустрий Окружного Дома народного творчества.
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