В Югре более 60 тысяч людей с инвалидностью получают различные выплаты по линии Социального фонда России
О поддержке граждан с ограниченными возможностями здоровья со стороны регионального Отделения по ХМАО-Югре рассказала управляющий Татьяна Зайцева
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 60 888 человек получают выплаты по инвалидности. Из них 8 067 являются детьми-инвалидами, на родителей которых ложится их воспитание, уход и адаптация. Какие меры социальной поддержки, выплаты и льготы положены людям с ограниченными возможностями, а также родителям и опекунам детей – инвалидов и инвалидов с детства, рассказала Татьяна Зайцева, управляющий ОСФР по ХМАО – Югре на Штабе действий в интересах инвалидов, который состоялся на открытой диалоговой площадке при Департаменте социального развития Югры.
Она напомнила, что с 1 января 2023 года начал свою работу Социальный фонд России, который объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Благодаря этому оформление мер поддержки стало более удобным, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь все услуги или сведения можно получить в режиме «одного окна».
На сегодняшний день Социальный фонд выплачивает людям с ограниченными возможностями три вида пенсии: страховую, государственную и социальную. Помимо пенсий, Социальный фонд предоставляет инвалидам ежемесячную денежную выплату, обеспечивает бесплатное санаторно-курортное лечение и специальные талоны на право безденежного проезда к месту лечения и обратно. Ещё одна мера поддержки – это электронные сертификаты. Люди с инвалидностью могут самостоятельно приобретать технические средства реабилитации, например, коляски или протезы, получив электронный сертификат» – рассказала эксперт.
Кроме того, выплаты положены не только для людей с инвалидностью, но и для тех, кто ухаживает за ними. Родители (усыновители) или опекуны, ухаживающие за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, получают ежемесячную выплату с учетом районного коэффициента.
В конце Штаба Татьяна Зайцева рассказала, как людям с нарушением слуха, речи или зрения можно связаться с сотрудниками фонда и получить консультации: «На официальном сайте Социального фонда России реализована версия для слабовидящих, где размещается информация для граждан всех категорий. Также есть вкладка “Не нашли ответ на свой вопрос? Свяжитесь с нами”. Где указан номер горячей линии и размещена кнопка “Оставить электронное обращение”. Также можно получить консультацию при посещении клиентской службы по месту жительства. Можно направить письмо по Почте России или написать в соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках, где пресс-служба ответит на общие вопросы».
Подробнее о мерах социальной помощи людям с инвалидностью: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/invalidam/
Запись заседания Штаба: https://vk.com/sfrhmaougra?z=video-209087212_456239024%2F1969c76cc30d2e1...
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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