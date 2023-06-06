До завершения приема заявок для участия в Международном фестивале национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья» осталось 10 дней!
Окружной Дом народного творчества приглашает к участию творческие коллективы и сольных исполнителей, проживающих в России и за рубежом!
Уже не первый год любовь к народному искусству объединяет на фестивале творческих и талантливых людей и дает зрителям возможность знакомиться с национально-культурным колоритом разных стран и народов.
Прием анкет-заявок осуществляется в дистанционной форме с 1 марта по 15 июня 2023 года в следующих номинациях:
1. Хореография (ансамбли)
• Народный танец (аутентичные формы)
• Стилизованный народный танец (программа коллектива основана на лексике народной хореографии)
2. Вокал (соло, ансамбли)
• Аутентичный песенный фольклор
• Народный вокал (стилизация, современная обработка)
3. Инструментальное творчество (соло, ансамбли)
4. Обрядовый, игровой фольклор.
Для участия необходимо:
• Заполнить заявку в электронном виде: https://forms.yandex.ru/cloud/63be61d9c769f1375f95fd69/
• Предоставить 2 разнохарактерных произведения общей продолжительностью не более 6 минут.
Гала-концерт лауреатов Фестиваля состоится в День народного единства, 4 ноября, в г. Ханты-Мансийске.
Желаем удачи и творческого вдохновения всем участникам!
Фестиваль проводится при поддержке Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Российский Дом народного творчества им В.Д. Поленова».
Контактные данные организаторов: (3467) 33-30-37, 32-48-29; e-mail: hto@odntugra.ru.
Положение в прикрепленном файле.
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Официальный сайт: https://odntugra.ru/