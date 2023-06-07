Более 7 тысяч югорских семей получили единовременную выплату при рождении ребенка
В 2023 году Отделение СФР по ХМАО – Югре назначило единовременную выплату при рождении ребенка 7415 тысячам семей. Это — разовая мера поддержки, которая предоставляется одному из родителей. Всего на финансирование этой выплаты Отделение фонда направило более 245 миллионов рублей.
Работающий родитель должен обратиться к своему работодателю, чтобы получить пособие. В этом году его размер составляет 34 363 рубля (с учетом районного коэффициента 1,5%).
Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу ОСФР или МФЦ, который оказывает такую услугу. Заявление также принимается через портал Госуслуг.
Выплата положена всем российским семьям независимо от уровня дохода и предоставляется на каждого ребенка. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приемные родители ребенка.
Подробнее о единовременной выплате при рождении ребенка: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/families_with_children/birth
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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