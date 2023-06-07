Более 7 тысяч югорских семей получили единовременную выплату при рождении ребенка

В 2023 году Отделение СФР по ХМАО – Югре назначило единовременную выплату при рождении ребенка 7415 тысячам семей. Это — разовая мера поддержки, которая предоставляется одному из родителей. Всего на финансирование этой выплаты Отделение фонда направило более 245 миллионов рублей.