В Сургуте прошёл фестиваль народных культур «Соцветие»
На центральной площади г. Сургута уже в 24 раз 4 июня прошёл ежегодный фестиваль народных культур «Соцветие». Тема нынешнего фестиваля – «Мы в вас берём своё начало», он посвящён Году педагога и наставника. Несмотря на аномальную для северного города жару, ежегодный праздник посетили более 15 тысяч гостей.
Гости праздника познакомились с традициями, играми, ремёслами многонационального города, приняли участие в дегустации блюд традиционной кухни. Работала ярмарка ремесленных изделий, фотозона «Летопись фестиваля». Не остались без внимания дети, подростки. Малыши развлекались на аттракционах «Парка Югры», для молодёжи была организована площадка «Национальность моя – Гордость моя».
На фестивале можно было увидеть выступление единственного в стране профессионального театра коренных народов Севера «Театра обско-угорских народов – Солнце», полюбоваться выступлением заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Цветень».
Коренные жители г. Сургута – непременные участники этого фестиваля. Валентина Шадрина, председатель регионально общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Орт-ики», делится своими впечатлениями: «Мы каждый год участвуем. Сначала всегда пролог, глава города приветствует нас, благодарит за работу, потом они ходят по всем делегациям, каждая национальность представляет свою культуру. Вот мы представляем наш чум, угощаем северными ягодами, приветствуем гостей на хантыйском, мансийском языках. Затем выступает коллектив «Ас нэ». Фестиваль завершается национальной дискотекой, у нас заявлен танец «Куренька». Независимо от того, какой ты национальности, встаёшь и танцуешь под ту песню, которая играет на сцене».
Песни, пляски, хороводы, игры и многое другое, во что были вовлечены гости фестиваля, способствовало созданию праздничного настроения.
Пётр Молданов