Во Всероссийской экологической акции приняли участие росгвардейцы в Югре
РОСГВАРИЯ сообщает:
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре присоединились к Всероссийской экологической акции «Живи, родник!».
В природоохранном мероприятии по очистке родника «На Ключевой» и прилегающей к нему территории также участвовали работники природного парка «Самаровский чугас», юные экологи из Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа и съемочная группа местного телевидения.
Экологический десант очистил территорию заповедного леса от пластика, стекла и металлических банок.
«На протяжении нескольких лет росгвардейцы содержат в чистоте одно из самых популярных туристических мест столицы автономного округа, подавая пример подрастающему поколению и внося свой вклад в укрепление экологии Югры», – поделился начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Всего на территории природного парка «Самаровский чугас» площадью более 6600 гектаров находится порядка 20 естественных выходов подземных вод - родников и ключей, которые требуют постоянного ухода. В зоне особо охраняемой природной территории, которая расположена в центре города, обитает 1600 видов флоры и фауны, из них почти 100 разновидностей занесены в Красную книгу.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре