В Югре определили лучших в экологических конкурсах
Стали известны итоги конкурса «Лучшее нефтегазодобывающее предприятие Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды».
Члены комиссии из представителей федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов автономного округа определили предприятия, которые проводят наиболее активную экологическую политику и характеризуются лучшими результатами в сфере охраны окружающей среды.
По итогам конкурса стали известны следующие результаты:
- утилизация попутного нефтяного газа (национальный стандарт установлен на уровне 95%),
- низкий уровень или отсутствие инцидентов на трубопроводах;
- отсутствие накопленных площадей нефтезагрязненных земель;
- затраты на реализацию природоохранных и природовосстановительных мероприятий.
Победителями конкурса «Лучшее нефтегазодобывающее предприятие Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды» по итогам 2022 года признаны следующие предприятия:
В I категории – предприятия с добычей нефти более 5 млн. тонн в год
– ООО «Салым Петролеум Девелопмент»;
Во II категории – предприятия с добычей нефти от 1 млн. тонн до 5 млн. тонн в год
– ООО «РИТЭК»;
В III категории – предприятия с добычей нефти менее 1 млн. тонн в год
– ООО «Петротэк-Нефть» и ПАО «Варьеганнефть».
Также объявлены результаты конкурса «Лучшее муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере отношений, связанных с охраной.
Конкурсная комиссия оценила города и районы автономного округа по результатам деятельности в сфере обеспечения экологической безопасности, экологического просвещения и формирования экологической культуры населения.
Среди городов первое место занял Нижневартовск. Город характеризуется комплексом показателей, которые позволили ему опередить других претендентов: высокий уровень очистки сбрасываемых сточных вод, отсутствие несанкционированных свалок, реализация масштабных природоохранных мероприятий.
Среди районов победителем признан Нефтеюганский район, отличившийся лучшими показателями по ликвидации мест захламления, содержания площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, очистки сбрасываемых сточных вод.
Победители конкурса также являются активными участниками Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Так, в городе Нижневартовске в рамках акции проведено 573 природоохранных и 2 466 эколого-просветительских мероприятий, в которых приняло участие 17% населения города. В Нефтеюганском районе прошло 329 природоохранных и 218 эколого-просветительских мероприятия, в которые вовлечено 48% населения района.
Пресс-центр XX Международной экологической акции «Спасти и сохранить»