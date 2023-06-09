Стартовал приём заявок на ПикникХМ-2023
При поддержке «Газпромнефть-Хантоса» в Ханты-Мансийске вновь пройдёт любимый фестиваль всех горожан. В этом году «ПикникХМ» состоится 15 июля, по традиции, место проведения – Иртышская набережная.
«Меняй настроение своего города!» – именно с таким посылом команда организаторов собирается вместе уже седьмой раз. Чтобы устроить добрый праздник для жителей города силами таких же жителей города, простых людей, которые любят место, в котором живут.
В программе – музыкальные выступления, творческие мастер-классы, интересные лекции, спортивные соревнования и многое другое. Все активности для гостей, как обычно, бесплатны. И по традиции, 15% выручки от продажи изделий Аллеи мастеров и товаров Аллеи красоты организаторы передадут на благотворительность. За 6 лет им удалось собрать средства для 7-ми ребят.
На официальной страничке во ВКонтакте (vk.com/piknikhm) уже начался приём заявок для участников. Можно стать частью этого уникального мероприятия, провести мастер-класс, организовать своё пространство или выступить на сцене. Заявки принимаются до 25 июня включительно.
Немного истории и цифр. Хроника фестиваля «ПикникХМ» началась в 2015 году. Именно тогда команда общественников организовала самый первый праздник для города, под дождём, с количеством гостей – 1 500 человек. А с 2016 года проект «ПикникХМ» реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и Администрации города Ханты-Мансийска. В 2022 году мероприятие посетили уже 18 тысяч человек, в том числе гости из других городов и регионов.
Тема этого года – «ПикникХМ: здесь лето»! Организаторы желают, чтобы после мероприятия у всех осталось яркое, сочное и тёплое воспоминание о середине лета в Ханты-Мансийске. И весь город вновь собрался вместе, чтобы встретить друзей, попеть песни, погреться на солнышке, потанцевать, подарить друг другу добрые объятия и улыбки. «ПикникХМ»: здесь друзья, здесь город, здесь ты.
Официальная группа в vkontakte: vk.com/piknikhm