Берёзовские депутаты три дня работали, пригласив общественность
В течение трех дней депутаты Думы Березовского района обсуждали различные вопросы и принимали решения. Также пригласили представителей общественности и зачитали доклады об исполнении бюджета и на другие актуальные темы.
Например, доложили об отдыхе, оздоровлении и занятости детей. Кроме того, на заседании рассмотрели несколько вопросов, которые касались жизнедеятельности и дальнейшего социально-экономического развития муниципалитета. В частности, это предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работа комитета по экономической политике администрации Березовского района. По всем из них были приняты решения.
Закончилось заседание думы вручением благодарности главе городского поселения Игрим Тамаре Грудо, а рассказ о ее деятельности на посту директора Игримского политехнического колледжа представила депутат Мария Овчинникова.
Источник: РИЦ "Югра"