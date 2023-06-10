Совет Федерации одобрил закон о кочевых образовательных организациях
Авторами закона выступили сенаторы Российской Федерации Григорий Ледков, Лилия Гумерова и Римма Галушина.
Согласно документу, на законодательном уровне закрепляется возможность создания органами государственной власти необходимых условий для получения коренными малочисленными народами дошкольного и начального общего образования. Таким образом, будут созданы предпосылки для урегулирования вопросов образования для детей из семей, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни с максимально возможным приближением обучения к местам кочевий, что в свою очередь позволит увеличить охват детей как дошкольным, так и начальным общим образованием. Для этого будут созданы кочевые учреждения в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности.
Также документ смягчает лицензионные требования к кочевым образовательным организациям. С вступлением в силу закона не понадобится и заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для обучения таких детей по образовательным программам, указанным в лицензии.
С 1 марта 2024 года устанавливать особенности организации кочевых учреждений будет Минпросвещения Российской Федерации.
О необходимости урегулирования этого вопроса на федеральном уровне Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и арктические регионы говорили на протяжении последних двадцати лет. Так как сегодня вопрос получения образования детьми, ведущими с родителями кочевой образ жизни урегулирован исключительно на региональном уровне.
Внесение правовой определенности в данную сферу на федеральном уровне позволяет предоставить детям, относящимся к коренным малочисленным народам, ту гарантию на качественное обучение и образование, которая им положена на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Закрепление особенностей кочевого обучения в федеральном законодательстве, является важным шагом для начала процесса обеспечения доступности общего образования в субъектах Российской Федерации, расширив возможности получения образования в привычной для детей кочевников среде.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/237145-8
Источник: Информационный центр Ассоциации