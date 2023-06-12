Уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днем России!
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем России!
В моих руках — паспорт гражданина Российской Федерации, документ, подтверждающий неразрывность каждого из нас с Россией.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «В обществе стало больше доверия и взаимовыручки. Более крепкой, надёжной стала наша сплочённость. Осознанней, глубже — наша сопричастность Отечеству, ответственность за Россию и её будущее».
Это многовековой порядок развития Югры, России — единство как главный ответ на новые вызовы для защиты суверенитета, культуры, языка.
Особое внимание — нашим Героям, Защитникам Отечества, участникам специальной военной операции. Мы вместе с нашими доблестными военнослужащими, помогаем им словом и делом. Наше участие делает их и всех нас сильнее.
Поздравляю от всех югорчан жителей Макеевки Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Мы, югорчане, не оставим вас без заботы и помощи.
Уважаемые земляки, наша любовь к Родине выражается по-разному — в труде, творчестве, воспитании детей. Югорчане — труженики. Каждый день доказывают преданность своему делу, Отечеству, приумножают мощь, славу, успех Российской Федерации.
С Днем России, уважаемые югорчане!