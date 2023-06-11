Православное издательство выпустило серию книг, посвященных героям Росгвардии

РОСГВАРДИЯ сообщает: Серию книг «Бессмертный полк» православного издательства «Духовное преображение» о русских воинах, в веках прославивших Отечество, силу духа и мужество его защитников, пополнили рассказы об офицерах Росгвардии - героях России Александре Потапове, Андрее Фроленкове, Алексее Ми