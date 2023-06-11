Православное издательство выпустило серию книг, посвященных героям Росгвардии
РОСГВАРДИЯ сообщает: Серию книг «Бессмертный полк» православного издательства «Духовное преображение» о русских воинах, в веках прославивших Отечество, силу духа и мужество его защитников, пополнили рассказы об офицерах Росгвардии - героях России Александре Потапове, Андрее Фроленкове, Алексее Мищенко и Максиме Концове.
Все они получили высшую награду государства в ходе специальной военной операции. К сожалению, двое из них - старший лейтенант Александр Потапов и лейтенант Максим Концов - посмертно.
Умные, целеустремленные, сильные, готовые пожертвовать собой ради ближних, они сделали свой выбор, когда связали судьбу со службой в войсках правопорядка.
Авторам удалось выхватить главное из калейдоскопа событий, передать чувства и настроение героев, атмосферу боевой обстановки. Читая описанные в рассказах истории жизни и подвига росгвардейцев, становится понятно, что по другому поступить они не могли. Как не могли поступить иначе их деды и прадеды, выстоявшие и победившие в боях с немецко-фашистскими захватчиками, частями наполеоновской армии, полчищами татаро-монголов.
Читая наполненные христианской любовью к людям и Отечеству книги из серии «Бессмертный полк», становится понятно, что пока у России есть такие герои, ее не сможет победить ни один, даже самый сильный и коварный, враг.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре