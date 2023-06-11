В Ханты-Мансийске стартовал фестиваль «Российская студенческая весна» для профессиональных образовательных организаций
В церемонии открытия организаторы совместили традиции и современность: легенды ханты и манси чередовались с молодёжными репортажами, снятыми на телефон, традиционная музыка переплеталась с электронной, а история Югры — с забавными историями об участниках фестиваля. Традиционно прошёл парад флагов 68 республик, краёв, областей, автономных округов и трех городов федерального значения - Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. В своем видеообращении к участникам фестиваля обратился полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он отметил, что Урал уже второй раз принимает фестиваль студентов колледжей и техникумов: в прошлом году фестиваль прошёл в Челябинске, а в этом году его принимает югорская земля. Поблагодарил руководителей творческих команд за нелёгкий, но такой важный и ответственный труд, ведь они работают с молодёжью, а это - будущее нашей страны! Председатель Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий пожелал участникам эмоционально незабываемо провести пять конкурсных дней, полностью раскрыться и показать все свои таланты. Павел Красноруцкий зачитал обращение первого заместителя руководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко, в котором отмечался традиционно высокий уровень творческих номеров, созданных с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности нашего народа, идеалы патриотизма, гражданственности и национального единства. Право участвовать в финальном этапе Российской студенческой весны - это прежде всего подтверждение высокого исполнительного мастерства конкурсантов, а победа в нём - первый шаг на пути к творческому успеху и профессиональной самореализации. Губернатор Ханты - Мансийского авторского округа - Югры Наталья Комарова самыми тёплыми словами открыла фестиваль: «Благодарю за доверие Министерство просвещения Российской Федерации, Российский Союз Молодежи, Российское агентство по делам молодежи, автономную некоммерческую организацию «Россия — страна возможностей». Для нас это важно. Мы сделаем всё, чтобы подтвердить правоту тех, кто принимал решение, чтобы 31-ю Российскую студенческую весну встречал Ханты-Мансийск, Югра. Благодарю участников за готовность делиться своим талантом, креативом с другими. Мы, югорчане, абсолютно уверены в том, что ваше сердце навсегда останется с Югрой. Увидеть Югру — влюбиться в Россию». В рамках фестиваля пройдёт финал III Национальной премии поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна», который проводит Российский Союз Молодежи при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Премия выявляет молодых талантливых лидеров студенческого творчества в сфере культуры, искусства и креативных индустрий и оказывает им адресную поддержку. Премию получат финалисты фестиваля по 10 творческим направлениям: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Арт», «Видео» и «Региональная программа». Обладателей Гран-при в «Региональной программе» ждут 250 000 рублей, в остальных направлениях — по 100 000 рублей. Одним из ключевых мероприятий фестиваля станет День России, во время которого в Центре зимних видов спорта им. Филипенко выступит известная певица Полина Гагарина. Концерт будет транслироваться на больших экранах для всех жителей города и в онлайне - для всех зрителей России. Конкурсные дни фестиваля пройдут с 12 по 15 июня. Все трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля будут размещены в официальном сообществе Российской студенческой весны Российского Союза Молодежи. Напомним, что «Российская студенческая весна» — единственная в России Программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется в Российской Федерации с 1992 года и включает в себя более 80 региональных и 10 всероссийских мероприятий. Ежегодно в Программе участвует около 1,5 млн. студентов, представляющих более 1200 образовательных организаций со всех уголков страны. Учредителями фестиваля выступают: Министерство просвещения РФ, общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», президентская платформа «Россия – страна возможностей», Правительство Ханты-Мансийского автономного округа—Югры при поддержке Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь).