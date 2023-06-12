150 югорчан – на сцене Российской студенческой весны
Встреча проходила на одной из площадок фестиваля – арт-резиденции на Иртыше, где проходят конкурсные направления «арт», «видео» и «вокал». Делегация Югры на второй Российской весне для ссузов и колледжей состоит из 150 студентов, каждый из которых настроен победить и стать лучшим в своем направлении. «Уверена, ребята выступят на все сто процентов от своих возможностей, и эта Студвесна станет примером того, как количество переходит в качество. Только хорошие впечатления оставляйте о себе и о Югре», – сказала Наталья Комарова, пожелав ребятам удачи. Во время беседы они поделились своими ожиданиями от всероссийского фестиваля и выразили уверенность в том, что Югра останется в сердце каждого участника. Как отметил председатель Ханты-Мансийской общественной организации общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Роман Швейкин, югорская делегация всегда отличается сплоченностью: «мы семья, которая поддерживает». И на конкурсных площадках каждый участник делегации получит поддержку и помощь друзей-земляков. Интересно, что очень многие участники вспоминали поездку в Челябинск, где в 2022 году проходил национальный финал Весны. «Мы отправились туда на поезде с огромным количеством декораций, пришлось даже прицепить к составу дополнительные вагоны. Именно во время этого путешествия я проникся настоящим духом фестиваля, когда ты едешь не просто показать себя, а поделиться опытом с другими и перенять их знания, – сказал Ярослав Белоусов из Ханты-Мансийска. – Я планирую выйти на сцену окружной столицы и просто получить удовольствие от выступления». Поезда дружбы у делегации из Югры в этом году не было, хотя наслышанные о тех приключениях студенты мечтали побывать в нем. Зато, как отметила Даша Середа из Мегиона, вместо поезда у них есть «Ладья» – так называется жилкомплекс, где живут участники фестиваля. Как подчеркнул директор департамента молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов, Ханты-Мансийску и в целом региону есть чем удивить гостей. «Прежде всего, гостеприимством, комфортом нашего города, «упакованностью» конкурсных площадок. Всё это отличает окружную столицу. В общей сложности к нам приехали почти три тысячи гостей. Я думаю, что для всех нас это мероприятие, с одной стороны, большой вызов, с другой — предмет гордости всей большой команды югорчан: и тех, кто готовил этот фестиваль, и тех, кто будет представлять на нём Югру», – сказал Яков Самохвалов. Напомним, что учредителями фестиваля выступают: Министерство просвещения РФ, общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», президентская платформа «Россия – страна возможностей», Правительство Югры, Российское движение детей и молодежи «Движение Первых», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь).