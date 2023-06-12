День рождения России и своей столицы Югра отметила в окружении творческой молодёжи
Сегодня, 12 июня, Ханты-Мансийску исполнилось 92 года. Щедрый северный город подарил всем своим жителям и гостям концерт Полины Гагариной, чей голос объединяет миллионы сердец. Трансляции концерта шли на больших экранах прямо на улицах и в прямом эфире в региональном сообществе Студенческой весны, которая проходит с 11 по 17 июня в югорской столице. 92 года для города - это молодость, однако буквально на глазах старожилов Ханты-Мансийк превратился из небольшого селения в нефтедобывающую столицу России. И, словно подтверждая свой еще юный возраст, весь Ханты-Мансийск в день своего рождения превратился в территорию молодости, весны и любви, созвав 2000 талантливых студентов со всей страны на фестиваль Российской студвесны среди колледжей и ссузов. Чтобы каждый мог увидеть Югру и влюбиться в Россию, ведь сегодня - День России! Символично, что средний возраст ханты-мансийцев — 35 лет, так что город молод душой, а современная инфраструктура в окружении заповедных реликтовых лесов делает Ханты-Мансийск привлекательным для жизни и карьерного роста. Праздничный концерт открыли приветственной речью губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова и губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава югорского региона отметила, что сегодняшняя встреча в рамках Российской студвесны в Ханты-Мансийске совсем не случайна: «Мы вас ждали, – обратилась глава региона к студентам и напомнила, что в декабре 2019 года на встрече со студентами братья Иван и Илья предложили провести Всероссийскую «Студенческую весну» в Югре. — Сейчас Иван и Илья исполняют гражданский долг, защищают нашу страну, выполняя задачи специальной военной операции. Илья и Иван, ждем вас, волнуемся за вас, за каждого участника специальной военной операции. Ждем вас с победой!». В свою очередь губернатор Тюменской области Александр Моор, который прибыл в Ханты-Мансийск с делегацией, отметил, что между Югрой и Тюменью много веков, ещё со времён Российского царства, существуют особые тёплые отношения — человеческие, дружеские, экономические, духовные и семейные. «Мы, югорчане и тюменцы, гордимся нашей великой историей и храним наше национально-культурное достояние, совместно работаем на благо России. Как говорит наш национальный лидер Президент России Владимир Владимирович Путин, культурное и национальное многообразие России - это особая всепобеждающая сила. И чем сильнее внешнее давление, тем крепче мы становимся. Мы с вами разные, но у нас общие ценности. А главная ценность - это любовь к Родине и ответственность за её будущее. Мы также все вместе, шаг за шагом, преодолевая все трудности, добьемся наших общих целей и добьемся общей победы», - сказал Александр Моор. Сегодняшний праздник приобрел особое значение и для юных жителей Ханты-Мансийска: прямо на сцене из рук губернаторов 14-летние югорчане получили паспорта. В их числе самые достойные молодые люди Югры, добившиеся успехов в спорте, культуре и добровольческой деятельности. В завершение торжественной церемонии ребята дали клятву быть верными Конституции, уважать права и свободы соотечественников и честно исполнять свой долг перед Родиной. Они обязались хранить традиции, мир и единство, беречь природу нашей страны, отстаивать честь и независимость России и делами укреплять авторитет и доброе имя родного региона. Добавим, что церемония вручения паспортов организована и проведена совместно с РДДМ "Движение первых" и Российским Союзом Молодежи. После торжественной части на сцену Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко вышла Полина Гагарина, появление которой ожидали тысячи зрителей: «От всей души хочу поздравить нас всех с праздником, с Днём России! С днём нашей огромной красивой необъятной страны с потрясающей природой и разнообразием, и самое главное - с самыми добрыми людьми на свете. Я хочу пожелать каждому, чтобы вы знали и помнили, что всё начинается с нас, поэтому храните свою душу в чистоте, делитесь радостью, заботьтесь друг о друге и держите свой дом в гармонии и в радости. Небо "порадовало", но это повод танцевать ещё сильнее, ещё выше, ещё рьянее, Давайте согреваться и греть друг друга - конечно же, только любовью! Поехали!» И, несмотря на достаточно холодный вечер, на площадке у сцены было по-настоящему жарко! Зрители горячо приняли певицу, слова песен которой, кажется, каждый присутствующий знал наизусть. И взрослые зрители, и подрастающее поколение создали атмосферу настоящего драйва и позитива. Этот вечер еще надолго останется в памяти каждого!