В Югре Росгвардия приняла участие в праздничных мероприятиях в День России
РОСГВАРДИЯ сообщает: Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню России.
В Ханты-Мансийске росгвардейцы заступили на вахту памяти у Вечного огня Мемориала Славы в парке Победы.
В парке имени Лосева при поддержке Центра технического и гуманитарного развития состоялась презентация мини-выставки «Стрелковое оружие России». Посетители информационной площадки познакомились с образцами советского и российского оружия.
В Мегионе для воспитанников регионального отделения военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена» был организован марш-бросок и игра в пейнтбол. В ходе марш-броска были отработаны тактические приемы ведения боя в лесном массиве, а также навыки ориентирования в лесистой местности.
«Один из главных государственных праздников – День России – символизирует национальное единение и нашу общую ответственность за настоящее и будущее Отечества. Россия – великая страна с уникальной историей, богатейшим культурным и духовным наследием и, главное, людьми, которые бережно хранят и преумножают вековые традиции, усердно трудятся во имя процветания Родины», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре