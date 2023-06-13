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Фото Нины Загайновой

В Югре нет действующих лесных пожаров

13.06.2023

Департамент недропользования и природных ресурсов Югры сообщает о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе на утро 13 июня не зафиксированы природные пожары. Напомним, о ликвидации всех ранее действующих очагов ведомство сообщило накануне. Тем не менее авиапатрулирование лесов региона осуществляется в постоянном режиме.

Отметим, всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 130 ландшафтных пожаров на площади 21486,33 гектара и 206 лесных пожаров на площади 22407,56 гектара.

Пять возгораний было потушен на землях особо охраняемых природных территорий. Площадь, пройденная огнём в государственных природных заповедниках «Юганский» и «Малая Сосьва» — 523,5 гектара.

Напомним, с 28 апреля на территории автономного округа действует особый противопожарный режим. С 25 мая был введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охоты и рыболовства в поймах рек.

О фактах возгорания на природе можно сообщить по следующим телефонам:

— специализированная диспетчерская служба Авиалесоохраны: 8 (3467) 33-15-46;

— прямая линия лесной охраны: 8 800 100-94-00;

— служба экстренного реагирования: 112.

Источник: ugra-news.ru

13.06.2023

13.06.2023