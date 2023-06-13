В Югре нет действующих лесных пожаров
Департамент недропользования и природных ресурсов Югры сообщает о том, что в Ханты-Мансийском автономном округе на утро 13 июня не зафиксированы природные пожары. Напомним, о ликвидации всех ранее действующих очагов ведомство сообщило накануне. Тем не менее авиапатрулирование лесов региона осуществляется в постоянном режиме.
Отметим, всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 130 ландшафтных пожаров на площади 21486,33 гектара и 206 лесных пожаров на площади 22407,56 гектара.
Пять возгораний было потушен на землях особо охраняемых природных территорий. Площадь, пройденная огнём в государственных природных заповедниках «Юганский» и «Малая Сосьва» — 523,5 гектара.
Напомним, с 28 апреля на территории автономного округа действует особый противопожарный режим. С 25 мая был введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охоты и рыболовства в поймах рек.
О фактах возгорания на природе можно сообщить по следующим телефонам:
— специализированная диспетчерская служба Авиалесоохраны: 8 (3467) 33-15-46;
— прямая линия лесной охраны: 8 800 100-94-00;
— служба экстренного реагирования: 112.
Источник: ugra-news.ru