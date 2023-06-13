Югорчан приглашают к участию в фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах»
Продолжается приём заявок на четвертый международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах». Проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России через национальный костюм с помощью работ фотохудожников.
Возрастных ограничений по участию в конкурсе нет. Заявки и работы принимаются до 1 сентября 2023 года.
По итогам заочного тура будут выбраны 200 работ, которые представят на фотовыставке «Мама и дети в национальных костюмах» на площадке международного фестиваля «Руками женщины» в Москве. Победителей определит профессиональное жюри. В его состав войдут представители культуры и искусства, специалисты по декоративно-прикладному искусству, художники, фотографы, дизайнеры, модельеры. 50 финалистов получат кубки и дипломы победителей.
Кроме того, в этом году утверждена новая номинация конкурса — вокальная, «Колыбельная песня на родном языке». Песни участников должны соответствовать теме.
Заявки на участие в вокальном конкурсе «Колыбельная песня на родном языке» с записью принимаются по электронной почте: ethno-photo-vocals@yandex.ru (форма заявки в Положении). Вся информация — на официальном сайте конкурса https://www.ethno-photo.com/.
Организатором мероприятия выступает региональная общественная организация «Интернациональный союз женщин».
Источник admhmao.ru