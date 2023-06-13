Без труда не только не выловишь, но и не выпустишь рыбку
Чтобы выпустить рыбку в реку нужно немало потрудиться. 6 и 7 июня 2023 года прошел очередной выпуск молоди сибирского осетра, выращенного Югорским рыбоводным заводом. Данная работа проводится по договорам об искусственном воспроизводстве водных биоресурсов в целях компенсации ущерба, наносимого водным биологически ресурсам и среде их обитания при размещении хозяйственных и иных объектов.
Уже подросших мальков осетра сибирского взвесили и пересчитали на Югорском рыбоводном заводе в присутствии комиссии. Загрузили в специальные установленные на грузовом автотранспорте емкости, и с помощью катера с баржей тремя партиями более 168 тысяч штук молоди сибирского осетра были доставлены на р. Иртыш вблизи моста «Красный Дракон», где и осуществлён выпуск мальков.
В добрый путь, осетрята! Ценной рыбе – большое плавание!
Источник: prirodnadzor.admhmao.ru