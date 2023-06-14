Современный подход к лечению детей с сахарным диабетом обсудили детские эндокринологи
Специалисты детской окружной больницы приняли участие в XIХ Российской с международным участием научно-практической конференции «Достижения науки в практику детского эндокринолога». Врачи представили доклады и обсудили актуальные вопросы диагностики и лечения детей с эндокринными заболеваниями.
Одна из важных тем, которую затронули на конференции, современный подход к лечению детей с сахарным диабетом. Согласно последним данным, сахарный диабет - одно из самых часто диагностируемых эндокринных заболеваний у детей и подростков. Для того, чтобы контролировать свое состояние ребенку необходимо постоянно проверять уровень глюкозы в крови и вводить инсулин, врачи всегда в поиске, как сделать этот процесс проще и безболезненнее. На встрече медики обсудили эволюцию средств введения инсулина, принципы успешного гликемического контроля в детской практике, российские и международные подходы к управлению гликемией, использование современных средств, в том числе мобильных приложений, для управления диабетом; создание национальных программ подготовки школ сахарного диабета, возможности инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом 1 типа.
«Ежегодная научно-практическая конференция, на которой собираются детские эндокринологи, рассчитана не только на узких специалистов, но и на общее педиатрическое звено. Были рассмотрены интересные клинические случаи и современные подходы к лечению, освещены новые подходы к диагностике и лечению врожденного гиперинсулинизма и других гипогликемических состояний в раннем детском возрасте», - отметила Юлия Лесовая, врач-детский эндокринолог.
Кроме того, рассмотрены новые возможности в терапии соматотропным гормоном при различных генетических синдромах (синдром Шерешевского-Тернера, Прадера-Вилли).
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