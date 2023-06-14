Лето – лучшее время для вакцинации детей
Летний сезон считается одним из лучших для проведения вакцинации у детей. В это время не так активны респираторные заболевания, а летние каникулы длинною в три месяца, позволяют провести полный комплекс иммунизации. «Лето – самый благоприятный период, когда можно ставить прививки. Ребенок здоров и получает много витаминов. К сожалению, эпидситуация не во всех регионах нашей страны спокойная, поэтому мы рекомендуем пройти курс вакцинации и спокойно поехать в отпуск», – отметила Наталья Аминева, заведующий отделением медицинской помощи, обучающимся Нефтеюганской окружной клинической больницы.
Из 28 тысяч детского населения Нефтеюганска, порядка 90 % детей полностью вакцинированы. Но есть родители, которые отказываются от проведения вакцинации у своих детей. «Таким родителям хотелось бы напомнить, что инфекции, против которых мы иммунизируем детей, могут быть крайне опасны и приводить к летальному исходу. Согласившись на вакцинацию, вы сохраните здоровье вашего ребенка», − объясняет Наталья Дмитриевна.
Сейчас в прививочных кабинетах детских поликлиник и медицинских кабинетах детских садов есть вакцины от менингококковой и ротавирусной инфекции, от ветряной оспы и вируса папилломы человека, кори, паротита и краснухи. Вакцины как отечественные, так и импортные – все высокоэффективные и проверенные.
Напомним: чтобы пройти вакцинацию, необходимо привести ребенка на плановый прием к участковому педиатру, а если малыш посещает детский сад – обратиться в медицинский кабинет.
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