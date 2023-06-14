В СурГУ подписали соглашение об изучения болотных систем Югры

Летний сезон считается одним из лучших для проведения вакцинации у детей. В это время не так активны респираторные заболевания, а летние каникулы длинною в три месяца, позволяют провести полный комплекс иммунизации. «Лето – самый благоприятный период, когда можно ставить прививки.