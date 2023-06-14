В СурГУ подписали соглашение об изучения болотных систем Югры
В Сургутском государственном университете подписали соглашение о создании Консорциума для изучения болотных систем ХМАО-Югры. Круглый стол состоялся 26 мая в рамках празднования 30-летнего юбилея университета.
Создание консорциума по направлению «Археология и палеоэкология болот Югры (Югра_ПалеоАрх, Yugra_PaleoArch)» было инициировано югорскими археологами и поддержано руководством университета.
Это стало возможным в том числе и благодаря деятельности Центра югорской археологии и этнографии, открытого в СурГУ ровно год назад, 25 мая 2022 года.
Цель Консорциума: реконструкция палеоэкологических условий обитания человека в процессе формирования и развития болотных системах ХМАО-Югры от начала расселения до настоящего времени.
Четырехстороннее соглашение подписали представители Сургутского государственного университета (г. Сургут); Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск); Югорского государственного университета (г. Ханты-Мансийск); Института истории и археологии УрО РАН (г. Екатеринбург).
Основными задачами междисциплинарного содружества станет исследование и сохранение болот, а также управление этими уникальными экосистемами. В рамках решения задач археологического направления археологи СурГУ займутся выявлением и изучением объектов археологического наследия в болотных отложениях ХМАО – Югры. Естественно-научную составляющую проекта обеспечат ИАЭТ СО РАН, ЮГУ и ИИиА УРО РАН. Геодезическое направление предполагает картографирование местности и создание карт современного и палеорельефа. В задачи палеоэкологического направления войдет реконструкция природных условий позднего плейстоцена и голоцена. Ученые проследят эволюцию гидрографической сети и динамика изменений природных ландшафтов. Биогеохимическое направление предполагает исследование трансформации органического и минерального вещества в различных палеоэкологических условиях в разные хронологические периоды.
Консорциум станет поддержкой для проектов организаций-участников, направленных на изучение болотных систем Югры.
Первыми объектами для совместного изучения выбраны урочище Пунси в окрестностях оз. Большое Каюково (достопримечательное место ХМАО-Югры «Пунси») и карбоновый полигон «Мухрино» с прилегающими территориями.
Результаты исследований будут визуализированы и представлены в виде цифровых моделей процесса болотообразования и расселения человека на локальных участках территории.
Также среди задач Консорциума – создание и обеспечение деятельности научно-исследовательских полигонов и баз для проведения научных исследований, летних школ для школьников и студентов, студенческих полевых практик на территории Салымо-Юганской болотной системы.
В планах – подготовка архитектурного проекта научно-исследовательского полигона нового поколения для проведения исследований, научно-просветительских мероприятий и развития экологического, этнографического и научного туризма.
Комментарии
Директор Института гуманитарного образования и спорта СурГУ, кандидат педагогических наук, доцент Владимир Родионов:
- Сегодня в День юбилея университета произошло знаменательное событие – подписание четырехстороннего договора и создание консорциума в рамках археологии, биологии, экологии. Междисциплинарные связи на сегодняшний день очень популярны, именно на них и строится прогрессивная наука. Создание такого консорциума, подписание соглашения – это значимый фактор продвижения науки в Югре.
Заместитель директора по научной работе Института гуманитарного образования и спорта СурГУ, кандидат педагогических наук, доцент Марина Ставрук:
- Благодаря подписанию Соглашения мы стали частью сообщества, в которое вовлечен ряд университетов Академии наук. Это потрясающе. СурГУ выходит на новый уровень.
Руководитель Центра югорской археологии и этнографии СурГУ, доцент Кафедры России, кандидат исторических наук Олег Кардаш:
- Югра обладает самыми большими на территории севера Западной Сибири болотными системами. Именно в болотах сохраняются самые редкие, представляющие наибольший для исследователей интерес находки из органических материалов, которые просто не могут сохраниться в обычном грунте. Но если на среднем Урале, в Свердловской области, еще с середины прошлого века известны многочисленные торфяниковые памятники с неординарными находками, то в Западной Сибири в болотах не обнаружено ни одного памятника. Притом, что расселение человека здесь произошло в эпоху неолита. Болотные системы занимают более 50% территории Югры, они хранят в себе тайну, что же было на этой территории в далекие тысячелетия. Мы поставили эту проблему, и будем работать над решением этой загадки с нашими коллегами и привлекать других специалистов.
Сайт http://www.nordarcheo.ru/cgi-bin/main
Официальная группа вк https://vk.com/nordarcheo
Youtube https://www.youtube.com/@user-cj8be4cv9c/videos
Дополнительная информация: +7 (901)506-07-64 – Слесаренко Инна Васильевна