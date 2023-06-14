Глава Макеевки поблагодарил Николая Ташланова за сотрудничество и поддержку жителей муниципалитета
Глава администрации города Макеевки Владислав Ключаров поблагодарил депутата Думы Югры, члена фракции «Единая Россия» Николая Ташланова за плодотворное сотрудничество, а также за гуманитарную помощь и поддержку жителей муниципалитета.
Благодарственное письмо привез из Донбасса руководитель «Молодой Гвардии» Югры, член Молодежного парламента при окружной Думе Данил Гордеев, который накануне посещал зону проведения СВО с гуманитарным грузом из Югры. Молодой парламентарий в числе прочего передал в образовательные учреждения Донецкой Народной Республики спортивный инвентарь для проведения уроков физкультуры и спортивно-досуговых мероприятий. В сборе денежных средств на закупку инвентаря принимал участие Николай Ташланов.
Стоит отметить, что народный избранник активно участвует в гуманитарных проектах, оказывая посильную помощь жителям Донбасса и участникам СВО.
«Благодаря совместным усилиям мы поможем освобожденным от нацизма территориям скорее вернуться к нормальной жизни. Образовательным, спортивным учреждениям, которые организуют мероприятия для детей на территории республик, также нужна и важна наша поддержка. Ребятишки в любых условиях должны проводить свободное время как можно полезнее и насыщеннее. И мы рады, что можем им в этом помочь», – сообщил Николай Ташланов.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника депутата Думы Югры