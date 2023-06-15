В помощь коллегам и на пользу пациентам
Кардиолог, невролог и два хирурга провели выездной отбор пациентов из Березово на госпитализацию в Няганскую окружную больницу и оказали коллегам методическую помощь в ведении пациентов с болезнями системы кровообращения. Около 40 пациентов в ближайшее время ждёт плановая госпитализация в окружной Центр сосудистой хирургии и хирургическое отделение Няганской окружной больницы. Полноценный осмотр, изучение истории болезни пациента и результатов его обследования провели заведующий Центром врач сосудистый хирург Игорь Панов и заведующий хирургическим отделением Тиран Абрамян.
Благодаря тому, что окружная больница участвует в выполнении государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, пациенты получат эту помощь бесплатно.
Няганские врачи регулярно посещают больницы и поликлиники в Октябрьском, Советском, Берёзовском районах и городе Югорске не только для отбора на госпитализацию пациентов высокого сердечно-сосудистого риска, но и для экспертизы ведения пациентов и анализа работы на местах. «Чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и постараться использовать все возможности для спасения человека, важно соблюдать преемственность в ведении больных, - уверена Любовь Шабалина, исполняющая обязанности заместителя главного врача по терапии, руководитель регионального сосудистого центра № 3, заведующий кардиологическим отделением больницы. – Необходимо не только вовремя обследовать, диагностировать заболевание и, при необходимости, направить на оперативное лечение, но и сопровождать пациента на амбулаторном этапе, контролировать его дальнейшее лечение после операции».
Работа, направленная на снижение сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от болезней системы кровообращения, и достижение плановых показателей регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» ведётся регулярно. До конца года специалисты посетят еще несколько медицинских учреждений, находящихся в зоне ответственности Няганской окружной больницы.
Благодаря тому, что в Югре развитию помощи при болезнях системы кровообращения уделяется серьезное внимание сегодня округ входит в число субъектов РФ, где смертность от ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда одна из самых низких в стране.
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