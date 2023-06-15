В Окружном Доме народного творчества вновь прозвучат музыкальные медитации обских угров
Дорогие жители и гости Ханты-Мансийска! Мы приглашаем вас отправиться в путешествие в мир легенд народа ханты и познакомиться с обрядовой, песенной частью «Медвежьих игрищ».
Мастер фольклора коренных малочисленных народов Севера, кандидат исторических наук Тимофей Молданов и самобытный югорский музыкант Федор Ларюшкин исполнят легенду о переселении с берегов Карского моря Казымской богини – Казым най.
Современные мелодии и аутентичные, сакральные песни обских угров сольются воедино во дворе Окружного Дома народного творчества 25 июня в 15 часов.
Шелест деревьев, шум ветра, пение птиц. В окружении природы музыкальные медитации приобретут еще более завораживающее звучание.
Мы ждем вас 25 июня в 15 часов в Окружном Доме народного творчества.
Стоимость билета: 300 рублей (возможна оплата по Пушкинской карте)
Билеты по ссылке: https://widget.afisha.yandex.ru/w/sessions/MzA2NjF8MzgzNzg0fDEzNjU2NzZ8M...
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