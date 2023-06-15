Ханты-Мансийский район рыбаки назвали самым рыбным
Ханты-Мансийский район по версии рыбаков признан одним из самых рыбных. Глава сообщества рыбаков Ханты-Мансийска Михаил Исламов рассказал Muksun.fm, где в Югре больше всего повезёт удильщикам.
По его словам, на окуня и щуку лучше ездить в Ханты-Мансийский и Сургутский районы, а на плотву и язь - в Нижневартовский район. В Ханты-Мансийске рыбалка популярна за счёт пиара, а ведь в самом Ханты-Мансийском районе рыба ловится не хуже.
– На реки Конда и Сосьва очень сложно попасть. Места там не так известны, как в Ханты-Мансийске. В Сургутском и Нижневартовском районах местные и приезжие в основном рыбачат на реке Обь, – рассказал Исламов.
Источник: РИЦ "Югра"