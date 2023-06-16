Более 12 тысяч медицинских работников ХМАО-Югры получают специальные социальные выплаты
С февраля 2023 года Отделение социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре перечислило медицинским работникам выплаты на общую сумму свыше 274 миллионов рублей.
Специальная социальная выплата была введена как дополнительная мера поддержки медицинских работников в январе этого года. Право на такую доплату имеют сотрудники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, станций и отделений скорой помощи. Медицинская организация при этом должна входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования. Размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.
«Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения выплаты — средства предоставляются автоматически на основании данных электронных реестров, которые медицинские организации региона ежемесячно направляют в Отделение Социального фонда России по ХМАО – Югре», — уточнила управляющая ОСФР Татьяна Зайцева.
Больше информации о выплатах для медработников на официальном сайте Социального фонда России: https://sfr.gov.ru/employers/social_benefit_for_medical/
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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