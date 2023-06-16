Посвящение в профессию
В рамках предстоящего профессионального праздника – Дня медицинского работника, в БУ «Федоровская городская больница» прошёл конкурс «Молодой специалист. Посвящение в профессию». В конкурсе приняли участие 12 молодых специалистов среднего звена, впервые принятых на работу в 2021-2023 годах. «Основными целями и задачами проведения конкурса являются: повышение роли профессии средних медицинских работников, укрепление профессиональных ценностей, морально-психологического климата в коллективе, создание корпоративного духа в учреждении, а также сохранение принципов наставничества в профессии», – поделилась и.о. главной медицинской сестры учреждения Ирина Нахлескина.
Всех участников конкурса поздравили и посвятили в профессию, наградили благодарственными письмами и подарками от профсоюзной организации.
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