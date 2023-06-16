Участники Петербургского экономического форума увидели «Югорские новеллы»
В рамках Международного фестиваля народов Севера «Душа России» Академия «Дух огня» проводит кинопоказы современных этнических фильмов о культуре коренных народов. Мероприятие организовано на киностудии «Ленфильм» — одной из официальных культурных площадок Петербургского международного экономического форума 2023 года.
«Кино выступает в качестве движущей силы развития территории. Красота и притяжение уникальных природных локаций, визуализация исторического наследия и традиций, которыми так богат российский Север, могут и уже становятся основой при создании средствами кинематографа новых брендов, узнаваемых образов регионов. Вместе мы продолжаем активно искать темы для новых сценариев, заниматься поиском новых проектов», — подчеркнул генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков.
В программе представлены все северные регионы России от Архангельской области до Чукотки. Показ каждого фильма предваряет презентация, общение с режиссёрами и киноведами.
Югра представила зрителям документальный фильм«Югорские новеллы» режиссера Александра Авилова. Продюсерами картины выступили правительство Югры, Фонд Росконгресс и ПАО НК «Роснефть».
На предпремьерном показе присутствовали губернатор Югры Наталья Комарова, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, режиссер фильма «Югорские новеллы» Александр Авилов, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева, директор Российского этнографического музея Юлия Купина, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, сенатор Российской Федерации Григорий Ледков.
«“Югорские новеллы” — это этническое кино, вклад творческого коллектива, его партнёров в решение задач Десятилетия языков коренных народов в России. В этом фильме герои — не профессиональные актёры, а обычные люди. Благодарю югорчан за открытость, радушие. Мы заинтересованы в развитии этого направления киноиндустрии. Готовы работать в данном направлении», —отметила губернатор Югры Наталья Комарова.
Фильм включает в себя пять новелл: «Путь к истокам», «Своя земля», «Принять вызов», «Бесстенный дом» и «Помнить старые сказки». Все они рассказывают про людей, которые сознательно выбрали жизнь на родовых угодьях или в поселках югорской земли. В новеллах показаны истории людей разных профессий, которые любят и чтят свой край, видят смысл своей жизни в сохранении национальной культуры, обычаев и быта предков и передачи их своим детям. Главными действующими лицами новелл стали хранительница старинных хантыйских рецептов, фельдшер санитарной авиации, учительница музыки, современная охотница и оленевод-философ.
Новеллы снималась в Ханты-Мансийске, сельском поселении Казым, в центре историко-культурного наследия «Касум ёх», в селе Саранпауль, деревне Хурумпауль, вродовых угодьях Охть-Юхан и на реке Пим.
«Интерес, который зрители проявляют к документальному кино, снятому в природных локациях уникальной красоты с такими колоритными героями, подтверждает тренд популярности этнического кинематографа. Хотелось бы, чтобы зритель и в будущем мог наслаждаться таким же качественным медиаконтентом, базирующимся на многообразии культурных традиций наших народов», —отметила заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева.
Режиссер и продюсер фильма Александр Авилов в составе съемочной группы провел с каждым из героев более недели, фиксируя их обычные трудовые будни. Они вместе ходили на охоту, заготавливали ягель для оленей, дежурили в Центре медицины катастроф и вылетали на вызовы в отдалённые места Югры, учили детей музыке, ловили рыбу, пекли хлеб, готовили традиционные блюда.
«Очевидные герои всегда на виду, а нам хотелось неочевидных. Я подумал, что новелльная форма позволит рассказать больше историй» — поделился Александр Авилов.
«Фильм красив пугающей красотой северной природы и прекрасной работой непрофессиональных актеров. Северные фильмы всегда разные, но всегда про безграничную любовь к нашей бескрайней родине. Это искренняя и, самое главное, самобытная история, со своим особым взглядом на вечные темы», — сказал президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Григорий Ледков.
Международный фестиваль народов Севера «Душа России» подготовлен социальной платформой Фонда Росконгресс при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.