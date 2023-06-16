Школьники Югры могут повторить на каникулах правила безопасного интернета
Технологическая платформа Яндекс Учебник подготовила бесплатный образовательный квест для учеников 2–5 классов, который в игровой форме познакомит детей и их родителей с правилами безопасного использования интернета. Его можно будет пройти онлайн по 18 июня.
На интерактивном квесте «Основы безопасности в интернете» дети разберут, как защитить свои данные и не стать жертвой мошенников. Он состоит из теории и практических заданий с разбором конкретных жизненных ситуаций: фишинговые ссылки, попытка кражи денег или аккаунтов в соцсетях, нежелательное общение, фейковые новости и контент, не предназначенный для детей. Школьники научатся, как создать надёжный пароль и определить фишинговое письмо, по каким ссылкам не стоит переходить и на какие предложения от незнакомцев не стоит соглашаться.
Квест рекомендован детям от 8 лет, но также будет полезен и более младшим, если они умеют читать, писать и активно пользуются интернетом. Проходить его школьники могут самостоятельно, но лучше сделать это с родителем или учителем, который смог бы объяснить новые слова и незнакомые ситуации.
Для прохождения квеста авторизация не требуется. Достаточно перейти по ссылке в удобное время с любого устройства и приступить к выполнению заданий. Это займёт около 20 минут, а после прохождения каждый ученик получит бесплатный чек-лист по безопасному использованию интернета.