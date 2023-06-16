В Ассамблее представителей коренных малочисленных народов Севера побывали студенты из Нарьян-Мара
Ассамблею представителей коренных малочисленных народов Севера окружной Думы посетили студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума им. В.Г. Волкова и Нарьян-Марского социально-гуманитарного колледжа имени И.П. Выучейского. Ребята приехали на большой открытый фестиваль студенческого творчества «Студвесна», который в эти дни проходит в Ханты-Мансийске.
На встрече депутат Татьяна Гоголева рассказала о структуре Югорского парламента и об истории создания Ассамблеи.
– В окружной Думе работает 38 депутатов, четверо из которых представляют Ассамблею представителей коренных малочисленных народов Севера. Из 1 миллиона 600 тысяч жителей Югры около 2 % – это народы ханты, манси и лесные ненцы. Благодаря тому, что есть эти два процента, наш субъект имеет свою государственность. Точно также как Ненецкий автономный округ, благодаря тому, что там живут ненцы, имеет свою государственность.
Югра – это историческое место, где живёт наш язык, культура и сохраняется традиционной образ жизни. И для того, чтобы всё это развивалась наряду со всей той массовой культурой, нефтегазовой сферой, и для того, чтобы продолжала жить наша таёжная культура в Югре был создан окружной двухпалатный парламент.
Когда-то один из великих жителей округа, который сейчас является мэром города Москвы Сергей Собянин, ещё, будучи председателем окружной Думы, стал автором того, чтобы в нашем Уставе был прописан двухпалатный парламент – Ассамблея коренных народов и основная палата. И таким образом мы сейчас имеем такой институт, которому уже 32 года.
Кроме этого, Татьяна Гоголева рассказала гостям о древнем празднике «Медвежьи игрища», который состоялся в середине февраля 2021 года в мансийском поселении Турват Берёзовского района.
– Когда-то в 90-е годы, когда я руководила общественной организацией «Спасение Югры», мы начали постепенно восстанавливать этот древний центральный обряд наших народов. «Медвежьи игрища» – это древний комплексный традиционный обряд, включающий и этническую историю, и духовное наследие коренных народов ханты и манси. Было непросто – единицы исполнителей древних танов (мелодий) и песен были уже тогда преклонного возраста. «Тулыглапы» – драматические представления, через которые закрепляется кодекс этических норм наших таежных культур, тоже нуждались в молодом исполнителе. Уже спустя много лет мы видим определённый результат в духовном возрождении этой древней Церемонии. Я рада тому, что нам удалось привлечь молодежь, которая теперь способна самостоятельно проводить праздник», – отметила Татьяна Гоголева.
На встрече гостям из Нарьян-Мара показали небольшой видеоролик о детском этническом стойбище «Мань Ускве», расположенный недалеко от села Саранпауля в деревне Ясунте Берёзовского района, который на будущий год отметит 30-летний юбилей.
В свою очередь молодые люди рассказали, что родом они из национального поселка Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа и являются участниками национального ансамбля «Маймбава». В Ханты-Мансийске студенты представили свои творческие номера на большом открытом фестивале студенческого творчества «Студвесна». В завершение встречи студенты из Нарьян-Мара показали один из своих творческих номеров.
Людмила Теткина