Профессия по зову сердца
18 июня страна отмечает День медицинского работника. В честь праздника мы расскажем о Миляховой Парасковье Васильевне, которая посвятила 35 лет трудовой деятельности на благо здоровья граждан.
Парасковья Васильевна родилась в 1935 году в хантыйской семье Василия и Анны Севли, в селе Восяхово, Шурышкарского района, Остяко-Вогульского национального округа, Омской области.
Эволюционный механизм предполагает, что все увиденное и пережитое человеком, понадобиться ему для будущего. Парасковья Васильевна в раннем детстве потеряла свою мать, которая умерла при родах, так это событие повлияло на выбор будущей профессией.
В 1952 году отец Василий отправил дочь Парасковью учиться в Пулн авт вош ныне город Салехард. После вступительных экзаменов была зачислена и получила профессию по специальности фельдшер. Во время учебы познакомилась со своим будущим мужем Миляховым Гаврилом Никитичем.
После окончания учебы по распределению ее направили в Зеленый яр, затем п. Вандиязы. На конференции райкома комсомола ВЛКСМ выбрали вторым секретарем, и после этого переехала в районный центр Мужи. Затем продолжила свою трудовую деятельность в Мужевской центральной районной больнице.
После окончания обучения Гаврил Никитич пошел в армию на три года, и после возвращения в 1959 году, сыграли свадьбу.
Затем родилось двое прекрасных детей, дочь назвали в честь их любви – Любовь и когда родился сын, муж сказал: «Пусть станет нашей Славой» и назвали – Станислав.
Работая в больнице акушером, спасла младенца, который родился мертвым, реанимировав его по нервным окончаниям иглой. Это и был тот случай из раннего детства, когда пыталась спасти свою маму и своего братика, который всего прожил год после смерти матери. Опыт раннего детства был перезаписан на положительный, мать и дитя живы и здоровы! В этом и есть призвание профессии.
Парасковья Васильевна вместе с семьей любила ездить в Крым: Севастополь, Ялту, Феодосию; Сочи, Анапу.
После выхода на заслуженный отдых занималась внуками, дарила всю любовь и теплоту большого материнского сердца!
Сейчас старший внук продолжает трудовую деятельность в Мужевской центральной районной больнице, работая на благо общества.
Лариса Миляхова