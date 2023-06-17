Трёхстороннее сотрудничество Югры, Ямала и Тюменской области продлено до 2035 года
На полях Петербургского международного экономического форума продлён до 2035 года договор о сотрудничестве между правительствами Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области. Инструментом реализации пролонгированного договора стала действующая программа «Сотрудничество», в рамках которой в регионах реализуются проекты развития и ведётся строительство социально значимых проектов.
Подписи в документе поставили губернаторы регионов Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов и Александр Моор.
В договоре, который был заключён в 2004 году, закреплены вопросы взаимодействия между органами государственной власти трёх субъектов. В частности, регламентированы вопросы бюджетной обеспеченности субъектов, закреплено обязательство о том, что стороны осуществляют согласованную политику в сфере государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию в соответствии с действующим законодательством.
«Подписанный документ создаёт условия для эффективной работы над совместными проектами в экономике и социальной сфере на основе общих интересов по обеспечению достойной жизни граждан трех субъектов», — обозначила Наталья Комарова, подчеркнув, что Югру, Ямал и Тюменскую область связывают не только экономические, но и гуманитарные связи.
«Мы твердо убеждены в том, что действующая система взаимоотношений между нашими регионами, созданная в далеком 2004 году, должна быть сохранена. Она выдержала проверку временем и доказала свою эффективность. Главное — эта система, основанная на взаимном уважении и согласии, работает в интересах всех тюменцев, югорчан и ямальцев», — прокомментировал событие губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Программа “Сотрудничество” — главный инструмент взаимодействия трех регионов, который уже 20 лет эффективно работает по самым разным направлениям для жителей Ямала, Югры и Тюменской области — это более четырех миллионов человек. Могу с радостью отметить, что нам удалось быстро договориться о ее продлении — это означает, что все, что было раньше намечено, будет дальше реализовываться, это фундамент нашего взаимодействия», — сказал Дмитрий Артюхов.
Отметим, что на основании программы «Сотрудничество» регионами реализуются совместные инвестиционные проекты, проекты по строительству транспортной инфраструктуры, социальных объектов в сфере охраны природных территорий.
В рамках программы производится субсидирование авиарейсов и перевозок внутренним водным транспортом между населёнными пунктами субъектов. Только с 2018 года по программе в автономном округе реконструировано и построено 62 километра дорог, возведено 42 социально значимых объекта.
admhmao.ru