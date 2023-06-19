Югра – обладатель гран-при общекомандного зачета «Российской студенческой весны»
16 июня в культурно-развлекательном комплексе «Арена-Югра» в Ханты-Мансийске состоялась торжественная Церемония закрытия XXXI (II) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Это совместный проект Российского Союза Молодежи, президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Фестиваль объединил 2 000 конкурсантов из 68 регионов нашей страны. Лауреатами фестиваля стали 375 финалистов по 10 творческим направлениям.
Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева:
«Я хочу, чтобы первые аплодисменты прозвучали в адрес хозяев этого мероприятия. Весна в Югре получилась необыкновенно горячей и душевной. Вторые слова благодарности и восхищения звучат вам. Колледжи - это молодость, это профессионализм и творчество. Вам рукоплещет сегодня стадион. И третье: сегодня нет проигравших. Я поздравляю всех вас с этим необыкновенным праздником. Сегодня все вы - победители!»
Председатель Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий поделился своими впечатлениями от фестиваля:
«Второй год подряд мы являемся первыми! Никто до нас не собирал такое большое творческое событие для студентов СПО. Сейчас уже можно сказать, что опыт и профессионализм всех организаторов, а главное – талант и желание наших участников, сработали. Обладатели Гран-при получат по 100 тысяч рублей, а гран-при в региональной программе составит 250 тысяч рублей. Этот фестиваль доказывает, что для студентов СПО нашей страны есть все возможности, чтобы реализовать свои идеи и показать себя в творчестве».
Первый Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Шипилов:
«Вы самые талантливые, активный и самые трудолюбивые. Успех будет всегда способствовать и сопутствовать вам. С этой сцены хочется сказать слова благодарности организаторам — более тысячи человек трудились, чтобы создать Студвесну; вашим наставникам, учителям, экспертам. Именно вы создаете будущее нашей страны. Нашим федеральным партнерам, которые доверили нам важное мероприятие, и благодаря им мы провели его в Ханты-Мансийские, в нашей Югре. Рассчитываю, что Югра стала чуть ближе, чем казалась в первый день. Ждём вас снова в гости!»
«Студвесна очень много дает молодым людям, которые в ней участвуют. Сценический опыт, опыт коммуникации, проектная деятельность, публичные выступления – формирование тех самых надпрофессиональных компетенций, которые важно в наше время иметь. Сегодня здесь самые яркие, творческие и активные молодые люди страны! Вы все вписали себя в историю самого масштабного молодежного проекта нашей страны. Спасибо Правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Российскому Союзу Молодежи за то, что этот праздник состоялся. И огромное спасибо вам, участники! Вы превратили самую северную точку проведения Студвесны в фестивальную столицу России на эти несколько дней. Любите, творите, создавайте и помните, что Россия – страна возможностей!» — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Агафонов.
Обладателями Гран-при в конкурсных направлениях Фестиваля и победителями III Национальной премии поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна» стали:
Вокальное направление — Андрей Смирнов, город Санкт-Петербург;
Инструментальное направление — Ансамбль корейских ударных инструментов «Пулькотнори», Хвансан, Сахалинская область;
Танцевальное направление — казачий танец «Молодычка», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;
Театральное направление — «Внимание на экраны, Adrenalin», Республика Татарстан;
Оригинальный жанр — «ТЮЗ. Театр Юрия Зайдуллина», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;
Мода — Екатерина Поничева, Республика Алтай;
Арт — Данил Радченко, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;
Видео — Антон Трайнаускас, Ямало-Ненецкий автономный округ;
Медиа — Богдана Бойченюк, Ямало-Ненецкий автономный округ. Заметим, что впервые в направлении «Медиа» победил SMM-проект, и проект сольный, выполненный от начала до конца силами одного человека!
На гала-концерте лауреаты фестиваля повторили свои творческие номера на сцене, ведь они действительно лучшие из лучших.
В самом масштабном разножанровом направлении фестиваля – «Региональная программа» – пьедестал распределился следующим образом:
III степень — Самарская область за программу «Там, где плачут Океаны»;
III степень — Республика Бурятия за программу «Таёжная, озерная, степная»;
III степень — Республика Башкортостан за программу «Всё своё - для своих»;
II степень — Пермский край за программу «Я приду»;
I степень — Республика Северная Осетия – Алания за программу «Вне времени»;
I степень — город Санкт-Петербург за программу «Удобный случай»;
I степень — Ханты-Мансийский автономный округ – Югра за программу «Первый фестиваль»;
Гран-при направления забрал Ямало-Ненецкий автономный округ за концертную программу «Ностальгия по-настоящему».
По результатам общекомандного зачета самыми творческими регионами России признаны:
III место — Республика Татарстан (Татарстан);
II место — город Санкт-Петербург;
I место — Ямало-Ненецкий автономный округ;
Гран-при фестиваля получили студенты принимающей стороны — Ханты-Мансийский автономного округа – Югры.
На Церемонии закрытия был передан Кубок фестиваля и объявлен следующий регион, который примет XXXII (III) Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» для студентов профессиональных образовательных организаций. Им стал Ставропольский край.
Видеозапись Церемонии закрытия фестиваля доступна в официальном сообществе Российской студенческой весны Российского Союза Молодежи.
Напомним, что «Российская студенческая весна» — единственная в России Программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется на территории Российской Федерации с 1992 года и включает в себя более 80 региональных, 10 всероссийских мероприятий. Ежегодно в Программе участвует около 1 500 000 студентов, представляющих более 1200 образовательных организаций со всех уголков страны.
Учредителями фестиваля выступают: Министерство просвещения РФ, общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», президентская платформа «Россия – страна возможностей», Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь).
Оргкомитет Студвесны