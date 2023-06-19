В Нижневартовске соберётся Координационный совет представительных органов местного самоуправления муниципальных образований и Думы Югры
Два рабочих дня, 21 и 22 июня, под руководством спикера окружной Думы, председателя Координационного совета Бориса Хохрякова в Нижневартовске будут работать парламентарии Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сотрудники Правительства автономного округа и представители органов местного самоуправления.
В программе мероприятий первого дня запланирована встреча с руководством муниципалитета, а также посещение городского молодежного центра Арт-резиденция «Ядро», на базе которого пройдет заседание круглого стола на тему: «О создании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре условий для воспитания гармонично-развитой и социально ответственной личности».
После, состоится знакомство с городом Нижневартовском – участники Координационного совета посетят Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Шуваева, сквер спортивной славы, роллердром, набережную реки Обь-инклюзивную площадку.
Утром, 22 июня, Борис Хохряков со своими коллегами возложат цветы у мемориала «Воинам-землякам», погибшим в годы Великой Отечественной войны. Члены Корсовета также посетят новое общественное пространство – Литературный сквер возле Центральной библиотеки.
Далее, в ходе пленарного заседания традиционно состоится обсуждение актуальных вопросов для всех муниципальных территорий автономного округа. Речь пойдет о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в городе Нижневартовске, в том числе и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Прозвучит тема о приспособлении жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов. По данному вопросу, будут проанализированы проблемы и лучшие практики в Югре.
На заседании также будет озвучена тема, касающаяся деятельности рабочей группы Думы города Когалыма по рассмотрению вопроса о ходе выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Депутаты обсудят практику прокурорского надзора за законностью правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Югры, поговорят об особенностях правового регулирования вопроса бесплатного предоставления земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, примут решения по важным темам.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры,
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа