78 тысяч югорчан сохранили право на набор социальных услуг
Свыше 78 000 югорских граждан, получающих ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), сохранили за собой право частично или полностью получать набор социальных услуг (НСУ). Он включает лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородных электропоездах, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Указанные услуги можно получать в натуральной форме либо отказаться от их получения.
Наиболее востребованной мерой поддержки из НСУ является лекарственное обеспечение. Сегодня им в Югре пользуются 8 500 человек. Полным пакетом НСУ пользуется 3 600 граждан. В целом в автономном округе около 47 льготных категорий граждан имеют право на получение ЕДВ.
Варианты получения мер социальной поддержки в натуральной или денежной форме предусмотрены для того, чтобы льготники могли выбрать удобный для себя формат обеспечения. Процесс достаточно прост. Необходимо до 1 октября подать заявление через личный кабинет на портале госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или многофункциональном центре. Указанный в заявлении вариант набора начинает действовать с 1 января следующего года. Если раньше заявление уже подавалось, новое заявление не требуется – набор будет предоставляться в выбранной форме до тех пор, пока человек не поменяет решение.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре