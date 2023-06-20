Наталья Комарова вручила медицинским работникам Югры окружные награды
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова вручила окружные награды медицинским работникам. Торжественная церемония была приурочена к профессиональному празднику — Дню медицинского работника.
«Жизнь — бесценный дар каждому человеку. Доктора, фельдшеры, медицинские сёстры, акушерки, лаборанты — большая семья профессионалов медицинской службы каждый день оберегает жизнь югорчан, — обратилась Наталья Комарова к присутствующим, отметив, что только в 2022 году бригады скорой помощи выполнили более 508 тысяч вызовов, хирурги провели свыше 2,5 тысяч операций на сердце, а команда теплохода «Николай Пирогов» осмотрела и оказала медицинскую помощь более 8 тысяч жителей в 47 населенных пунктах.
«Каждая история оказания помощи людям уникальна. Каждый из вас живет по правилу — на первом месте доброта, забота, милосердие, профессия», — подчеркнула Наталья Комарова. — Быть медицинским работником — невероятно ответственное служение людям. Ваше профессиональное счастье — в короткой, вмещающей жизнь, фразе: “Я живу благодаря вам! ”».
Глава региона привела факты высокого профессионального мастерства югорских медиков: врачи окружного кардиодиспансера — сердечно-сосудистый хирург Алексей Бродский, врач-кардиолог Лариса Тильтаева, врач – анестезиолог-реаниматолог Лариса Шалашова — спасли трехмесячного малыша Инзера, чье крохотное сердце из-за врожденного порока давало смертельные сбои; врач-неонатолог, детский кардиолог Галина Мусихина и команда врачей Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства выходили малыша Олега, который родился на 27 неделе беременности мамы весом 950 граммов и ростом 34 сантиметра.
Постановлением губернатора Югры почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» за личные заслуги в организации высококачественного медицинского обслуживания населения, своевременной лечебной и лечебно-профилактической помощи присвоено: заведующему неврологическим отделением, врачу-неврологу неврологического отделения с блоком интенсивной терапии стационара и с дневным стационаром Окружной клинической больницы Людмиле Анищенко; медицинской сестре-анестезисту отделения анестезиологии и реанимации Лангепасской городской больницы Венере Галеевой; медицинской сестре-анестезисту хирургического отделения Березовской районной больницы Татьяне Игнатьевой; главному врачу Ханты-Мансийской клинической стоматологической поликлиники Валентине Казаковой; медицинской сестре общебольничного медицинского персонала Нижневартовского противотуберкулезного диспансера Валентине Квачевой; заведующему педиатрическим отделением стационара, врачу-педиатру Советской районной больницы Светлане Килевой; врачу-неврологу детского отделения Няганской окружной больницы Елене Киркиной; заместителю главного врача по медицинской части Когалымской городской больницы Ольге Ковалевой; врачу-терапевту дневного стационара при поликлинике Пионерской районной больницы Галине Кукарских; медицинской сестре прививочного кабинета профилактического отделения детской поликлиники Лангепасской городской больницы Наталье Лис; фельдшеру скорой медицинской помощи Сургутской городской клинической станции скорой медицинской помощи Виктории Пономаревой; главной медицинской сестре административно-управленческого персонала окружного кардиологического диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Ольге Приходько; заведующему клинико-диагностической лабораторией, биологу Нижневартовской психоневрологической больницы Лилии Ризвановой; врачу функциональной диагностики отделения функциональной и ультразвуковой диагностики Нижневартовской окружной клинической больницы Владимиру Старкову; врачу-фтизиатру Березовского противотуберкулезного диспансера Евгению Тихонову; фельдшеру по приему вызовов и передаче их выездной бригаде отделения скорой медицинской помощи Пыть-Яхской окружной клинической больницы Татьяне Ткачук; заведующему отделением ультразвуковых методов диагностики, врачу ультразвуковой диагностики Окружной клинической больницы Татьяне Фоминой; врачу по спортивной медицине отделения спортивной медицины Клинического врачебно-физкультурного диспансера Татьяне Шестаковой.
За личные заслуги в охране здоровья и жизни граждан, эффективную и добросовестную работу почетной грамотой губернатора награждены: врач – акушер-гинеколог гинекологического отделения стационара Окружной клинической больницы Лидия Важенина; ведущий специалист гражданской обороны кабинета гражданской обороны и мобилизационной работы Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы Николай Пагилев; водитель автомобиля скорой медицинской помощи фельдшерской общепрофильной выездной бригады Ханты-Мансийской городской клинической станции скорой медицинской помощи Олег Слободков; врач-невролог поликлиники Березовской районной больницы Алексей Степанов, заведующий поликлиническим отделением, врач-терапевт Березовской районной больницы Софья Чагина.
За эффективную и добросовестную работу благодарность губернатора объявлена: главной медицинской сестре Няганской городской детской поликлиники Наталье Батршиной; врачу клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории Няганской окружной больницы Людмиле Безносенко; медицинской сестре отделения первичной специализированной медико-санитарной помощи Югорской городской больницы Вере Зюзиной; главной медицинской сестре общебольничного медицинского персонала Нижневартовской психоневрологической больницы Ирине Копосовой; заведующему хирургическим отделением № 2 стационара, врачу-хирургу Окружной клинической больницы Валерию Матюшину; заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, врачу – сердечно-сосудистому хирургу Окружного кардиологического диспансера Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии Илье Силину.
«Дорогая сердцу, сильная медицинская команда Югры, — каждому говорю спасибо за ваш труд 24 на 7 и 365 дней в году. Берегите себя, чтобы всегда быть на посту!» — поблагодарила медицинских работников глава региона от имени всех югорчан.