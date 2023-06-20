Гастрономический фестиваль «Вкусы Югры» пройдёт в Ханты-Мансийске
24 и 25 июня в Ханты-Мансийске состоится гастрономический фестиваль «Вкусы Югры». Мероприятие пройдет при поддержке команды проекта «Гастрономическая карта России».
Участниками фестиваля станут предприятия питания, производители продуктов и производственные предприятия Югры, специализирующиеся на российской кухне и использующие в приготовлении блюд региональные продукты, кулинарные техники русской кухни, кухни коренных народов Севера.
В рамках мероприятия семь рестораторов адаптируют блюда из действующих меню своих ресторанов под уличный формат. Все желающие смогут попробовать приготовленное, а также принять участие в качестве зрителей в мастер-классах от руководителя проекта «Гастрономическая карта России» и продегустировать кулинарные шедевры.
Фестиваль также разнообразят местные товаропроизводители. Для гостей будет работать компактная ярмарка лакомств и продуктов, изготовленных и выращенных на югорской земле. В рамках развлекательной программы для гостей выступит вокально-инструментальный ансамбль «Портреты Фа Диез», пройдут мастер-классы от мастерской «Лазеркрафт» по изготовлению сувениров из древесины и мха с элементами югорского колорита, а мастер-класс по росписи пряников организует школа вкуса «Пряности&Сладости».
Место проведения: Ханты-Мансийск, улица Георгия Величко, 1, Центр молодежных проектов.
Источник: admhmao.ru