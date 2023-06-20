Праздник этноспорта «Югорские обласа»
Уже в начале июля в Югре пройдет традиционный фестиваль этноспорта «Югорские обласа». В программу мероприятий войдут не только гонки на обласах, но и проведение международного северного форума. Всемирное общество этноспорта окажет содействие в привлечении иностранных участников.
Состязание пройдут с 7 по 10 июля в деревне Шапша Ханты-Мансийского района. 7, 9 и 10 июля станут днями приезда и отъезда участников, а вот захватывающие гонки пройдут 8 и 9 июля, в эти же дни состоятся торжественные церемонии открытия и закрытия соревнований. Традиционная часть открытия будет включать и обряд поклонения водному духу Вит Хону. Шаман задобрит духа подношениями и песнопениями. Затем его помощник на обласе выплывет на середину реки и выпустит ритуальные стрелы. Программа соревнований будет включать не только гонки на обласах, она будет наполнена богатой культурной составляющей.
Выявлять сильнейших будут спортсмены в восьми возрастных категориях: юноши и девушки 12-13 лет, юноши и девушки 14-17 лет, мужчины и женщины 18-25 лкт, мужчины и женщины 26-35 лет, мужчины 36-55 лет, женщины 36-50 лет, мужчины 56 лет и старше, а также женщины в возрасте 51 года и старше.
С программой и положением соревнований можно ознакомиться на странице мероприятия.
Источник: ЮграМегаСпорт