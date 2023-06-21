Выездная экспедиция по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре продолжается

Уже в начале июля в Югре пройдет традиционный фестиваль этноспорта «Югорские обласа». В программу мероприятий войдут не только гонки на обласах, но и проведение международного северного форума. Всемирное общество этноспорта окажет содействие в привлечении иностранных участников.

