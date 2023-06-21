Выездная экспедиция по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре продолжается
Сейчас сотрудники Окружного Дома народного творчества совместно со специалистами Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова работают над двумя объектами нематериального этнокультурного достояния: «Технология изготовления музыкального инструмента санквылтап» и «Традиция игры на санквылтапе у манси Северной Сосьвы».
За несколько дней участники успели пообщаться с мастерами и носителями традиционной культуры в сельском поселении Саранпауль.
Встреча прошла с Дмитрием Георгиевичем Агеевым, заслуженным деятелем культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, преподавателем Саранпаульской национальной школы искусств. Дмитрий Геогиевич, профессиональный путь которого связан с возрождением, сохранением и развитием музыкальной культуры обских угров, рассказал о своем сотрудничестве с известными музыкантами. Состоялось знакомство и с его внуком, Александром Перовым, который продолжает путь Дмитрия Георгиевича и также работает в школе, занимается исследовательской работой.
Технологии изготовления, особенности создания разными специалистами и процесс изготовления музыкального инструмента сосьвинских манси «санквылтап» эксперты зафиксировали у мастера Германа Семеновича Хатанзеева.
Еще один пункт научно-исследовательского проекта – Саранпаульский краеведческий музей. Примечательно, что здесь хранится санквылтап, изготовленный прадедом одного из участника экспедиции – Александра Тургачева - Анемгуровым Степаном Васильевичем.
Ярким событием стало посещение родины искусного мансийского мастера и музыканта Григория Николаевича Сайнахова - деревни Щекурья. Специалистам представилась уникальная возможность сделать видео и фотосъемку заготовок, изготовленных Григорием Николаевичем, посетить дом мастера и пообщаться с его внуком Андреем Астаповичем.
Напомним, что уникальный научно-исследовательский проект реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура» и направлен на сохранение этнокультурного достояния народов России, его многообразия, культурной самобытности этнических сообществ.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
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