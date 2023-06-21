Литературная гостиная «…Когда заря с зарею сходится»
22 июня 2023 года в 15:00 на экспозиции под открытым небом музея «Торум Маа» состоится традиционная ежегодная литературно-музыкальная встреча «…Когда заря с зарёю сходится», посвященная памяти мансийского поэта, прозаика, публициста – Ювана Шесталова.
В День Большого Солнца пришел на землю «большой поэт маленького народа», путь его был предопределен, он был заряжён солнечным светом и его энергия в каждой строчке, в каждом стихотворении, её чувствует каждый, кто соприкасается душой с творчеством Ювана Шесталова.
День летнего солнцестояния для всех манси связан с памятью первого профессионального поэта, ставшего голосом народа. Он был неразрывно связан с судьбой своего народа, главная тема его поэзии тема Родины, Отечества. Родина для Шесталова – священные для каждого манси родные леса, реки, небеса, звери и птицы, всё то, что питает силой каждого, и он призывал хранить и беречь богатства земли для светлого будущего Земли. Родина для поэта – это Россия, окрылившая поэта и открывшая миру мансийскую поэтическую культуру, основоположником которого суждено было стать Ювану Шесталову.
День Большого Солнца для России – День памяти и скорби в честь тех, кто отдал свою жизнь за будущее нашей Родины. 22 июня – день, пропитанный болью, героизмом, верой в светлое будущее и решимостью отстаивать его. Юван Шесталов верил, что стремление защищать свою Родину, корнями связано с родной землей, духовная сила человека питается и укрепляется желанием сохранить мир и процветание земли.
Как не растерять свою связь с родной землей и её культурой, как жить вдали от малой родины, но дышать воздухом своего таёжного уголка, и почему патриотизм – одно из сильнейших качеств каждого россиянина, об этом и о первом поэтическом сборнике Ювана Шесталов Литературно-поэтическая гостиная.
Место встречи г. Ханты-Мансийск,
экспозиция под открытым небом музея, ул. Собянина, 1.
22 июня 2023 года в 15:00
Вход свободный.