Театральная педагогика в музее

22 июня губернатор Югры Наталья Комарова наградила лауреатов премии имени мансийского поэта и писателя Ювана Шесталова.

В 2023 году вручено шесть премий за вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера.