Театральная педагогика в музее
Проект «Театр+музей: педагогика искусства в образовательном пространстве» Камерного музыкального театра «Эль Арт» стартовал в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в июне.
Подтвердить, что музей может быть пространством, в котором также есть место театральной педагогике – одна из задач проекта – победителя конкурса грантов Российского фонда культуры в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Проект поддержан Союзом женщин России; в реализации принимают участие региональные и муниципальные музеи Югры: Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», «Центр историко-культурного наследия «Касум Ёх» с.Казым Белоярского района, Музей истории и этнографии г.Югорска. Надёжными партнёрами выступают Музей геологии, нефти и газа, Автономная некоммерческая организация культурного просвещения и искусства «Культурные индустрии».
Творческая лаборатория, конкурс «Предметная история», фестиваль «Со-Бытийная история» – три этапа проекта.
В Ханты-Мансийске на площадках Музея геологии, нефти и газа, Музея «Торум Маа» с 23 по 26 июня пройдет 4-хдневная сессия творческой лаборатории проекта «Проектная деятельность в музее и театральная педагогика как ресурс личностно-значимого роста». Основные участники – музейные работники, учителя школ, педагоги дополнительного образования и руководители школьных театральных коллективов гг. Ханты-Мансийск, Белоярский, Югорск, Ханты-Мансийского, Белоярского районов.
После обучения, при консультационной поддержке ведущих экспертов проекта, команды приступят к самостоятельной работе над собственными проектами, которые затем представят на конкурс «Предметная история».
Для участия в фестивале «СоБытийная история» командам также будет предложено снять видеоработы – живые истории, ведь в музее оживают не только предметы, но и целые культурные эпохи.
Участникам предстоит очень непростая, но интересная работа.