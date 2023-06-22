Военнослужащие и сотрудники Росгвардии приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби в Югре
22 июня, в день памяти и скорби, военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 82-ой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.
В муниципальных образованиях автономного округа офицеры, прапорщики и сержанты Росгвардии присоединились к всероссийской акции «Минута молчания». Стражи правопорядка одновременно со всеми жителями страны почтили память советских воинов и тружеников тыла, ценой собственной жизни победивших фашизм. Отдавая дань уважения самоотверженному подвигу защитников Отечества, участники акции возложили живые цветы и венки к мемориалам памяти в парках Победы.
«22 июня – трагическая дата для всех стран постсоветского пространства. Сегодня мы чтим память воинов Красной армии и узников концентрационных лагерей, павших в годы Великой Отечественной войны», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Также в рамках традиционной акции «Красная гвоздика» представители ведомства приобрели у активистов общественного движения «Волонтеры Победы» значки в виде цветка гвоздики, символизирующего кровь русских воинов, пролитую за Отечество.
Все вырученные денежные средства пойдут на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий.
Организатором проекта является одна из крупнейших благотворительных организаций России – фонд «Память поколений».
Артем Енов