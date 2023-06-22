Стали известны имена обладателей премии имени Ювана Шесталова
22 июня губернатор Югры Наталья Комарова наградила лауреатов премии имени мансийского поэта и писателя Ювана Шесталова.
В 2023 году вручено шесть премий за вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера.
В этом году обладателями премии стали:
- Алгадьева Галина Константиновна, мастер фольклора, д. Хулимсунт Берёзовский район;
-Кондин Вячеслав Юрьевич, заведующий сектора музейных программ и проектов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» г. Ханты-Мансийск;
- Перов Александр Владимирович, преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Берёзовская детская школа искусств» с. Саранпауль Берёзовский район;
- коллектив районного Учинского историко-этнографического музея имени А.Н. Хомякова п. Половинка Кондинский район;
- коллектив региональной общественной организации «Союз мастеров традиционных промыслов коренных малочисленных народов Югры» г. Ханты-Мансийск;
- фольклорный коллектив «Шеевни» муниципального казенного учреждения сельский дом культуры села Варьёган Нижневартовский район.
Людмила Теткина